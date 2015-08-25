"Muhafazakâr kadınlarda 'kocam beni aldatmaz' anlayışı değişti, büyük göğüs ve basen ameliyatı oluyorlar"

Muhafazakâr camianın estetik operasyonları konusuna tercih ettiği isimlerden Dr. Rabiye Haydin, kadın estetiğinde değişen algılar ve muhafazakâr kadınların estetik tercihini anlattı. Muhafazakâr kadınların çevreye güzel görünmek için değil zamanla deforme olan bölgeleri için estetik operasyon geçirdiklerini söyleyen Haydin, bu tip kadınların daha çok büyük göğüs, basen gibi bölgelerini düzeltmek için ameliyat olduklarını ifade etti.

“Estetik operasyon için gelen tesettürlü kadınlar diğer kadınlara göre daha kilolu” olduğunu belirten Haydin, bunun nedeni olarak “daha çok çocuk doğurmaları ve aldıkları kiloları kolay kamufle etmelerini” gösterdi.

Muhafazakâr çevrede ‘kocam beni aldatmaz’ algısının değiştiğini ifade eden Haydin “15- 20 yıl önce kadınlar “Ben çocuk doğurdum, kilolu olmam normal” diye düşünürdü. Muhafazakâr kadının “Nasılsa kocam beni aldatmaz, inançlı diye.” düşüncesi vardı. Ama zamanla etrafta bakımlı kadınların çoğalması, sağlıkla kilonun uyuşmadığının farkına varılması kadını da bakımlı olmaya itti” dedi.

Haydin, tesettürlü kadınların hastanelere eşleri ve çocuklarıyla birlikte geldiğini ancak bunu çevrelerinden gizlediklerini söyledi.

Rabiye Haydin’in Hürriyet’ten Ayşe Baykal’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Dünden bugüne kadınların estetik anlayışında neler değişti?

Öncelikle Türk kadınının yapısını var olduğu tarih boyunca özgür bulurum. Yaşam tarzı ne olursa olsun baskı altında dahi olsa kadınımız ruhundaki özgür yapısını hâlen korumakta.

Beden estetiği konusunda son yıllarda ciddi şekilde değişiklikler söz konusu, örneğin orta yaşın beklentileri eskisi gibi değil. Bu grup kendini yaşlı hissetmiyor artık orta yaş anlayışı değişti. Tıp fakültesine başladığımda orta yaş 60’lar civarındaydı ama bugün 70'li yaşları orta yaş olarak kabul ediyoruz. Böyle olunca kadınların daha sağlıklı ve daha güzel olma arzusu değişti, artık daha sağlıklı ve daha güzel görünmek istiyorlar.

Kadınlar eskiye nazaran daha mı bilinçliler?

Elbette. Kadınlar artık bilgiye daha çabuk ve kolay ulaşabiliyorlar. Yalnız bilgiye ulaşıp bilinçlenmekle her şeyi bildiğini düşünmek arasında önemli bir fark var.

Nasıl bir fark var?

Bizler plastik cerrahi uzmanı olabilmek için lise sonrası 12 yıl eğitim aldık. Ama bazen bir hasta gelir ‘internette şunu okudum bu böyleymiş, şu böyleymiş...’ diyerek her şeyi bildiğini düşünür; işte bu tarz hastalar bizim için zordur. Bilinçli hasta ise internette bilgileri okur “Ben şunları okudum ama hangisinin benim için doğru olduğuna emin değilim, sizin yardımınıza ihtiyacım var.” der. İşte bu hastalarımız bizim daha çok ve daha rahat yardımcı olabileceğimiz kişilerdir. Çünkü bu işte bizim yıllarımızın ve emeğimizin birikimine güvenirler ve böylelikle birlikte onlar için en doğru olana karar veririz.

Eğitimli kadın sayısı fazla ama eğitim kalitesiz

Bilgiye kolay ulaşmak arsızlaştırıyor mu?

Biraz. Eskiye nazaran eğitimli kadın sayısı daha fazla ama üzülerek belirtmeliyim ki eğitimin kalitesizliği nedeniyle eskiye nazaran daha boş olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim bizim zamanımızdaki lise mezunu kadınların bugünün üniversite mezunu kadınların bir kısımdan daha dolu olduğunu düşünüyorum.

İnternetin artı ve eksisi var. Bilgiye kolay ulaşabiliyoruz ama kitap açmıyoruz, araştırmıyoruz ve hazıra konmaya alışıyoruz. Çok kolaylıkla internetteki bilgilerle herkes her şeyi bildiğine inanıyor. Oysa o konularda uzman olmuyor sadece farkında oluyoruz.

Her hastanın tarzı farklıdır

Muhafazakâr kadınlar estetik ameliyat için sizi tercih ediyor?

Ben hastalarım arasında muhafazakâr veya değil diye bir ayrım yapmıyorum. Her biri benim için özel ve yaşamlarını tercih ettikleri şekilde yaşıyorlar.

Her insanın bir tarzı vardır. Bu doktor seçerken de geçerlidir. Doktorunun bilgisi, konuşma tarzı, giyim tarzı kendi arzu ettiği çizgiye yakınlığı önemlidir. Tüm bunların yanı sıra kadın cerrah olmamın da etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Mutlaka onları anlamam konusunda kendilerine yakın görenler de var tabi. Ayrıca önceden yapılmış olan ameliyatların da doktor seçiminde referans olarak önemi var.

Muhafazakar kadınlar estetik operasyonları gizliyorlar

Kadınlar birbirlerini yönlendiriyorlar mı?

Muhafazakâr kadınların birçoğu genellikle estetik operasyon geçirdiklerini çevrelerinden gizliyorlar. Evlilerse genellikle eşleri bilir sadece. Ailelerinden dahi gizliyorlar. Son zamanlarda bunu aşmaya başladılar. İletişim daha rahat artık.

Neden gizliyorlar peki?

En önemli etken, yadırganma korkusu. ‘Sen neden güzel olmak istiyorsun, neden dünyalık şeylere bu kadar takıyorsun?’ ithamına maruz kalmak istemiyorlar.

Muhafazakar kadın “estetik günahtır” algısını nasıl aştı?

Kadın, estetik ameliyat günahtır algısını nasıl aştı sizce?

Bunu bilemiyorum. Ama tesettürlü kadınlar estetik ameliyatlarını sergilemek, başkasına göstermek amacıyla yaptırmıyorlar zaten. Daha güzel olmak için, zamanla deforme olan vücudunu düzeltmek istedikleri için geliyorlar. Hastalarımın bir kısmı da vücudunun dikkat çeken bölgelerinden rahatsız oldukları için geliyorlar. Mesela büyük göğüs, basen gibi bu kısımlarını düzeltmek için başvuruyorlar.

Tesettürlü hastalarımın dikkatimi çeken başka bir ortak özellikleri birkaç ameliyatı bir anda olmak istemeleri.

Kadın kendi için güzel olmak ister

Kadınlar genel olarak kendileri için mi, eşlerine güzel görünmek için ameliyatı tercih ediyor?

Buna çok emin olarak ‘kendileri için’ cevabını verebilirim. Bir kadının özellikle vücudunu kendisi mi, eşi mi daha çok görür? Her kadın aynada kendini güzel görmek ister ve bu da estetik operasyonlar için önemli bir etkendir. “Eşim istediği için olmak istiyorum.” diyen hastaların bir kısmı da aslında kendi istekleri için gelmiştir.

Muhafazakar erkek, estetik operasyon için eşini destetliyor

Muhafazakâr erkek estetiğe nasıl bakıyor?

İlginçtir ki, kadın hastalarımın eşleri ile gelenlerinin büyük kısmı tesettürlü olanlardır. Beyler hanımlarına müthiş destek oluyorlar. Aynı zamanda sadece eşler değil çocuklar da annelerine destek oluyorlar.

Eşler diğerini kendi istediği formata dönüştürmek isteyebiliyor

Plastik cerrah olarak geri çevirdiğiniz hasta oldu mu?

Elbette oldu. Bize gelen tüm hastalarla önce görüşme yaparız. Sağlık, istek, motivasyon ve psikolojik olarak hazır olup olmadıklarını değerlendiririz. Örneğin herhangi bir ağır problem sonrası depresyon yaşayan -sevdiğinin kaybı, boşanma veya aldatılma gibi- ya da ağır bir hastalık sonrası nekahat döneminde olan biri gibi, mutsuzluklarının sebebini vücuduna yönlendirmiş -bedenselleştirmiş- olan hastalarımı bu dönemlerinde ameliyat yapmam, konuşur psikoloğa yönlendiririm. Doğru kararlar alabildikleri dönemde operasyon veya diğer minimal invaziv işlemleri planlarız.

Bir de bir eşlerin diğerini kendi istediği formata dönüştürmek üzere olan isteklerine izin vermem olası değildir. Kişi değişikliği kendi arzu etmelidir.

Biraz açar mısınız?

Kadın ya da erkek bazen eşini estetik ameliyatla kendi istediği formata dönüştürmek istiyor. Olması gereken değil de kendi kafasındaki şekle sokmak istiyor. O zaman ben de diyorum ki “ Sizi de eşinizin istediği şekle dönüştüreceksem kabul.” O zaman kişi yaptığı yanlışın farkına varıyor. Genellikle birlikte gülüyoruz, gülmeyen zaten devam etmiyor.

Bu da bir aldatma değil mi?

Söz konusu erkek olduğunda bu değişimi dışarıdaki birinde değil de eşinde görmek istiyorsa aldatma olarak görmüyorum. Sadece öncelikli olarak kadının isteğini önemsiyorum. Söz konusu kadın olursa derinde daha farklı şeylerin olduğunu düşünüyorum.

Her erkek ve kadın eşini güzel ve bakımlı görmek ister, bu doğal bir haktır. Her arzu ve istek gibi bunun da sınırları vardır.

“Kocam beni aldatmaz”

Muhafazakâr erkekler eskiye nazaran kadında güzelliği mi önceliyor?

Aslında bu hep böyleydi ama bunu ifade etmekte zorlanıyorlardı. Bir erkeğin eşini güzel ve bakımlı istemesi çok doğal. Bu kadın için de geçerli. Erkek veya kadın hepimiz eşlerimizi hoş görmek isteriz.

15- 20 yıl önce kadınlar “Ben çocuk doğurdum, kilolu olmam normal” diye düşünürdü. Muhafazakâr kadının “Nasılsa kocam beni aldatmaz, inançlı diye.” düşüncesi vardı. Ama zamanla etrafta bakımlı kadınların çoğalması, sağlıkla kilonun uyuşmadığının farkına varılması kadını da bakımlı olmaya itti.

Kadınlar mı tetikliyor diğer kadınları?

Kısmen tabii. Erkekler erkekleri rakip olarak görür. Kadınlar da kadınları. Her ne kadar ilkel bir yaklaşım olsa da işin özü böyledir.

Güzel kadın çirkin kadınla aldatılır

Peki, eşi güzel olmayan bir erkek mi daha çok aldatır?

Kesinlikle hayır, böyle bir kural yoktur. Dikkat edin çok güzel bir kadını aldatan erkeğin gittiği kadın genellikle daha çirkindir. Mesele güzellik değil, bir sohbeti paylaşabilmektir, anlaşabilmektir.

Bizim kültürümüzde erkek ve kadın küçük yaşlarda evlendiriliyorlar. Kendini keşfetmeden, yine kendini tanımayan biri ile hayatlarını birleştirmek zorunda kalıyorlar. Devam eden evlilik sürecinde taraflar aynı oranda kendini geliştirmezse, hayata bakış açıları aynı yönde olmazsa farklı kişilikler ortaya çıkıyor. Anlaşamazlıklar ortaya çıktığında da evliliklerini devam ettirme zorunluluğunda hissediyorlar.

Boşanmaktan mı korkuyorlar?

Bizim ülkemizde gerek arkadaşlıklar olsun, gerek evlilikler olsun hayat boyu devam etme zorunluluğu var gibi görülür. Hiçbir şeyin devam etme mecburiyeti yoktur hâlbuki. Bu, boşanma taraftarıyım şeklinde anlaşılmasın lütfen. Güzel giden her şeyin daha da güzel olmasını temenni ederim ancak çirkinleşebilir bir şeyin devam etme zorunluluğu nadir durumlar hariç yoktur.

Kadının vücuduna güvensizliği onu evlilikten alıkoyar

Estetik operasyon geçiren bir kadının ameliyat öncesi ve sonrasını nasıl değerlendirirsiniz?

Ameliyat öncesi ve sonrası arasındaki en büyük fark kadının kendine olan güvenindeki artıştır. Bu güvensizlik zaman zaman kişiyi sosyal ortamdan uzaklaştırırken zaman zaman da cinsel hayatına kadar yansır. Hatta bazen de bu güvensizlik zaman zaman kişiyi evlilikten dahi alıkoyar.

Vücut estetiği kadını bu kadar mı etkiliyor?

Tabii ki. Çok büyük bir burnu varsa veya iki göğüs arasında asimetri şikâyeti varsa kısacası birinin karşısına çıkmaya kendini hazır hissetmiyorsa etkilidir. Ben bu tarz şikâyetleri olan hastalarımla çok detaylı konuşur ve altta yatan sebep psikolojik değil sadece estetik kaygıysa ameliyatı yaparım.

Estetik ameliyat sonrası kadın hastalarımın mutluluğunu görmek çok güzel bir histir. Özellikle göğüs protezi yaptıran hastalarım kendilerini kadın gibi ve göğüslerini küçülten hastalarım da hafiflemiş ve yaşam kaliteleri artmış olarak hissettiklerini tanımlarlar.

Erkeklerin güzellik arayaşı bizim suçumuz

İyi bir evlilik için fiziken güzel mi olmak gerekiyor?

Aslında erkeğe ne verirseniz onu alırsınız. Biz erkek çocuklarımızı yetiştirirken kadınları sadece güzelliği için tercih edilen bireyler olarak lanse edersek; erkek, kadının kalçasının, göğsünün, bacağının güzel olmasıyla ilgilenir.

Biz erkek çocuklarımıza kadının değerinin; eğitimiyle, ailenin sevgi merkezini oluşturacak yapısıyla, toplumdaki tüm faydalı bireylerin ana merkezi odağı ile değerlendirmesini öğretebilirsek çok daha farklı olur.

Her kadının ideal bir manken ölçülerinde olması zorunluluğu yoktur .. Hatta birkaç kilo fazlası olması normaldir bakımlı olmak şartıyla.

Tesettürlü hastalarınızla diğer hastalarınız arasında ne gibi fark var?

Böyle bir ayrım yapmam zor. Sadece şunu söyleyebilirim. Estetik operasyon için gelen tesettürlü kadınlar diğer kadınlara göre daha kilolu. Bunun da sebebinin daha çok çocuk doğurmaları ve aldıkları kiloları kolay kamufle etmeleri olarak görüyorum.

Ama son zamanlardaki en olumlu gelişme artık Doğu bölgemizdeki kadınların da estetik operasyon için bizlere geliyor olmaları.

Doğu kadınının öncesinde estetik anlayışı mı değişti?

Kadının estetik isteği hep vardı ama erkeğin yoktu, kadına bakış açısı faklıydı ve baskıcı bir yaklaşımı vardı. Aslında bu anlamda değişen Doğu erkeği, isteklerinin de hakkı olduğunu fark eden Doğu bölgelerimizin kadınları.

Rabiye Haydin kimdir?

1970, Adapazarı doğumluyum. İlköğretim ve lise eğitimimi Adapazarı'nda yaptım. Tıp Fakültesi'ni İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde bitirdikten sonra uzmanlığımı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinde tamamladım. Özel hastane deneyimlerim sonrasında da 2 yıl önce kliniğimi açtım. Evliyim üç çocuğum var.

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