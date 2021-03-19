Muhafazakar gruplar öfkelendi, Moskova harekete geçti; bu sene Rusya'yı Eurovision'da temsil edecek Manizha'nın şarkısı "incelenecek"

T24 Dış Haberler

Rus yetkililer, muhafazakar grupları sinirlendirmesinin ardından bu sene Eurovision şarkı yarışmasında ülke adına yarışacak şarkının sözlerinin inceleneceğini duyurdu.

Bu sene Hollanda'da düzenlenecek olan şarkı yarışmasında Rusya'yı "Russian Women" isimli şarkısıyla Manizha Sangin temsil edecek.

Sangin'in şarkısı Rusya'da yaşayan kadınlara güzellik, yaş ve hamilelik konusundaki cinsiyetçi görüşlere direnme çağrısında bulunuyor.

Eski bir Sovyet ülkesi olan Tacikistan'da dünyaya gelen ve Rusya'da yaşayan 29 yaşındaki Sangin bir kadın hakları aktivisti olarak da tanınıyor.

Soruşturma Komitesi, Manizha'nın şarkısında "yaşa dışı ifadeler bulunuyor olabileceği" konusunda bir kamu kurumu tarafından uyarıldıklarını bildirdi. Komite, şarkı sözlerinin yasalara uygun bir şekilde inceleneceğini söyledi.

Rusya Ortodoks Kadın Birliği de bir açık mektup yayınlayarak Manizha'nın Eurovision'a katılmasının yasaklanmasını istedi.