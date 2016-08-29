Muhafazakâr gençler için yeni sözlük

Önemli internet mecraları haline gelen interaktif sözlüklere bir yenisi daha eklendi. “Dörtte üçü bilgiyle kaplı küfürsüz sözlük” sloganıyla yola çıkan Dünya Sözlük, “muhafazakâr” gençlerin bir araya geldiği sosyal bir platform olmayı amaçlıyor.

Gazeteduvar’dan Aynur Tekin’in haberine göre, “muhafazakâr” bir tabana hitap etmek için yola çıkan ve bu doğrultuda yayın yapan İHL Sözlük, 2013’te kapanmıştı. 2011’de kurulan Cogito Sözlük ise daha geniş kitleleri ilgilendiren konular etrafında yayın yapıyordu. İki sözlük bir araya gelerek küfür, pornografi, provokasyon temalı paylaşımların olmadığı alternatif bir mecra arayışına girdi. Kapanan İHL Sözlük’ün veritabanı, aktif haldeki Cogito Sözlük’e 2015’in sonunda aktarıldı ve içerikler Dünya Sözlük adıyla birleştirildi.

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