T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Muhafazakâr gençler için yeni sözlük

Dünya Sözlük, İHL Sözlük ve Cogito Sözlük'ün birleşmesiyle ortaya çıktı

29 Ağustos 2016 00:34

Önemli internet mecraları haline gelen interaktif sözlüklere bir yenisi daha eklendi. “Dörtte üçü bilgiyle kaplı küfürsüz sözlük” sloganıyla yola çıkan Dünya Sözlük, “muhafazakâr” gençlerin bir araya geldiği sosyal bir platform olmayı amaçlıyor.

Gazeteduvar’dan Aynur Tekin’in haberine göre, “muhafazakâr” bir tabana hitap etmek için yola çıkan ve bu doğrultuda yayın yapan İHL Sözlük, 2013’te kapanmıştı. 2011’de kurulan Cogito Sözlük ise daha geniş kitleleri ilgilendiren konular etrafında yayın yapıyordu. İki sözlük bir araya gelerek küfür, pornografi, provokasyon temalı paylaşımların olmadığı alternatif bir mecra arayışına girdi. Kapanan İHL Sözlük’ün veritabanı, aktif haldeki Cogito Sözlük’e 2015’in sonunda aktarıldı ve içerikler Dünya Sözlük adıyla birleştirildi.

Haberin tamamına ulaşmak için tıklayın.

 

ETİKETLER

dünya sözlükmuhafazakargençler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24