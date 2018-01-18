Muhabirlere "Defolun gidin" diyen Derya Uluğ: Methiyeler düzmeyeceğim

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Basın mensuplarına 'defolun gidin beni çekmeyin' dediği iddia edilen Uluğsosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Uluğ "Methiyeler düzmeyeceğim" dedi.

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök’le Bebek’te bir mekan çıkışında basın mensupları tarafından görüntülendi. HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, geç saatlere kadar eğlenen ikiliden ünlü popçu muhabirlere, “Defolup gidin, çekmeyin beni” diye bağırdı.

Uluğ'un, erkek arkadaşının “Sevgilim yapma, pişman olacaksın” uyarılarını dikkate almayarak “Ne pişmanı ya, b.k mu var çekiyorlar” diyerek tepki göstermeye devam ettiği de iddialar arasındaydı. Uluğ’un, “Şunları kovala, çekmesinler” sözleri üzerine iki arkadaşı habercilere tehditler savurduğu iddia edilen habere ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Uluğ şu açıklamauı yaptı:

Öyle 'Haberi şaşkınlık içinde okudum' diye methiyeler düzmeyeceğim. Çünkü şaşkınlık içerisinde değil beynimden aşağı kaynar su dökülerek okudum. HAYATIMDA KİMSEYE KULLANMADIĞIM bir hitap şekli ile gazetecilere seslendiğimi ben de sizler gibi gazeteden öğrendim. Tüm gün çalışıp, arkadaşlarımla yemek yediğim bir gecenin sonunda merdivenden inerken aniden patlayan flaşlar karşısında hem şaşırıp hem makyajsız ve yorgun halimle görüntülenmek istemeyip rahatsız olup elimle yüzümü kapattım ve devamında sessizce arabama yürüdüm. TEK BİR DİYALOG DAHİ GEÇMEDİ. Çıkan haberlere önce gülüp geçmek istedim sonra oturup ağladım yapılan yorumlara yazılanlara... Düşündüm böyle önemsiz ve gerçek dışı bir konu için açıklama yapılır mı? dedim. Sonu gelmeyince de bu yazıyı yazdım. Her zaman olduğu gibi, ben gibi. 'SAYGILARIMLA'