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Yaşam

Muhabir Cem Emir toprağa verildi TUNCELİ (A.A)

13 Kasım 2011 17:22

-Muhabir Cem Emir toprağa verildi TUNCELİ (A.A) - 13.11.2011 - Van'daki depremde hayatını kaybeden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Cem Emir (26), Tunceli'de toprağa verildi. Genç gazeteci Emir'in cenazesi Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Alevi inancına göre ''rızalık'' adı verilen uygulama yapıldı. Buna göre cenazeye katılanların tabutun üzerine bıraktığı toplam 8 bin 418 lira Van'daki depremzedelere bağışlandı. Namazın ardından Emir'in cenazesi Cumhuriyet Caddesi Yeraltı Çarşısı üzerinde Tunceli Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen tören alanına getirildi. Burada düzenlenen törenden sonra Cem Emir'in cenazesi Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Emir'in yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.  Cenaze törenine Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, DHA Genel Müdür Yardımcısı Kemal Gülmüş, CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Topaç ile Emir'in meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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