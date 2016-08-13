Muhabir, can çekişen adamla röportaj yapmaya çalıştı!

Güney Amerika ülkesi El Salvador'da bir yolun kenarında kemikleri kırılarak yaralanmış bir şekilde yatan adamla röportaj yapmaya çalışan televizyoncuları gösteren bir video ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Liveleak sitesinde gösterilen videoda yoldan tesadüfen geçen TVO televizyonunun canlı yayın ekibi olduğu düşünülen ekipten mikrofonu tutan kadın muhabir, yerde yatan adama yaklaşarak sorular sormaya çalışıyor.

Görüntülerde, ismi bilinmeyen adamın 'Yardım edin, ölüyorum' çığlığına rağmen adam 'Size vuran aracı gördünüz mü?' diye sormaya çalışan kadın ve ekibi dakikalar boyunca adam yardım etmeden orada bekliyor. Daha sonra ise kamera yolun karşısında camı kırılmış halde duran beyaz bir minibüsü gösterse de içinde kimse bulunmuyor. Kadın bir süre sonra yerdeki yaralı adama "Size vurup kaçan minibüsün şöförü nerede?' diye sormaya devam ediyor.

Liveleak sitesine konulan görüntüler muhabirin birkaç soru daha sormasının ardından görüntüler kesiliyor. Yerdeki yaralı adamın attığı çığlıkların ardından ölmüş olabileceği düşünülüyor.