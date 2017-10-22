Muguruza, Ostapenko’ya set vermeden kazandı

Bu sezon Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan ve geçtiğimiz günlerde WTA tarafından "yılın tenisçisi" ödülüyle onurlandırılan Garbine Muguruza, WTA Finalleri’ne 2-0’lık galibiyetle başladı.

Beyaz Grup'taki ilk maçında son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko ile karşılaşan dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Dünya 7 numarası Ostapenko'nun 25 basit hatayla tamamladığı maçta çok daha dengeli bir görüntü çizen Muguruza, 5 kez rakibinin servisini kırdığı maçı 1 saat 26 dakika sonucunda noktalamayı başardı.

Muguruza bir sonraki maçında, bugün Venus Williams'ı 6-2'lik iki sette mağlup ederek Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan dünya 3 numarası Karolina Pliskova ile karşılaşacak.