Muğla'ya iş aramaya gitti 3 kişinin tecavüzüne uğradı

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Olay, Iğdır’dan bir hafta önce, restoran, otel ve barlarda iş bulmak için Bodrum’a gelip bir otele yerleşen S.Y.’nin, bugün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Barlar Sokağı’nda dolaşırken tanıştığı garson Y.U.’nun kendisini yemek yemek ve iş konuşmak için Bitez Beldesi’ndeki evine çağırıp iki arkadaşıyla birlikte defalarca tecavüz ettiğini öne süren S.Y. şikayetçi oldu.



S.Y.'nin ifadesinde, “Y.U. iş konuşmak için beni evine davet etti. Biraz alkol aldıktan sonra geç saatlere doğru arkadaşları olduğunu söylediği iki kişi daha geldi. Ardından önce Y.U. beni odasına götürüp tecavüz etti. Direnmeye çalıştığımda ölümle tehdit etti, sesimi çıkaramadım. Ardından beni yatağa bağladıktan sonra diğer iki kişi de sabaha kadar tecavüz etti. Sabah saatlerinde onlara ‘akşam yine gelirim’ diyerek evden ayrıldım. Hemen jandarmaya sığınıp şikayetçi oldum. İş bulmak için geldiğim Bodrum kabusum oldu. Bana hayvan gibi davranan ve ölümle tehdit ederek tecavüz edenlerden şikayetçiyim” dediği öğrenildi. S.Y.’nin Bodrum Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünde de darp ve tecavüz bulgularına rastlandı.





S.Y.’nin şikayetinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Bitez’deki bir aparta yaptığı baskında, Gümbet’teki bir barda garson olarak çalışan bekar Y.U. ve S.S. ile aşçı U.N.A. gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Garson Y.U.’nun ifadesinde, “S.Y. benim evime yemeğe geldi. Ben ondan o da benden hoşlandı. Sonra ‘Burada kalabilir miyim’ dedi. Ben de kal dedim. Arkadaşlarım da yemekteydi. Daha sonra biz gönüllü olarak beraber yattık. Niye böyle davrandığını anlayabilmiş değilim. Arkadaşlarımın bu işteki tek suçu olay anında benim evimde başka bir odada olmaları. Ben tecavüz etmedim, gönüllü birlikte olduk. Arkadaşlarımın tecavüz ettiği de yalan” dediği öğrenildi.



Suçlamaları reddeden 3 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilirken, daha önce Marmaris ve Kuşadası’ndaki otel, restoran ve barlarda garson olarak çalışan S.Y.’nin de Bodrum’dan ayrıldığı kaydedildi.