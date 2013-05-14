Muğla'ya dördüncü termik santral kurulacak

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Mustafa Aktaş, Muğla’nın dördüncü termik santralinin, Milas’ın Karacahisar Köyü sınırları içinde kurulacağını ve 300 megavat gücünde olacağını açıkladı.

Muğla bölgesinde TKİ tarafından yapılan çalışmaları denetleyen Aktaş, bölgeden her yıl çıkardıkları 12.5 milyon ton kömürü, toplam bin 680 megat gücündeki Kemerköy, Yatağan ve Yeniköy termik santrallerine verdiklerini anımsattı.

Özcan Özgür'ün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Aktaş, 'Kamulaştırma işlemleri tamamladıktan sonra hiç kimse mağdur edilmeden arazilerinin bedellerini alabilmekte. Terk ettiğimiz alanları ağaçlandırdığımız gibi tarıma elverişli alanlar var ise ve madencilik faaliyetleri açısından ve iş sağlığı ile güvenliği açısından bir tehlike oluşturmuyorsa, bu alanlar yeniden arazi sahiplerinin kullanımına açılabilir' dedi.