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Spor

Muğla'ya dev organizasyon

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)--TÜRKİYE, 2018'de 7 yıl sonra ilk kez Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

23 Eylül 2017 16:08

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)--TÜRKİYE, 2018\'de 7 yıl sonra ilk kez Dünya Ralli Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak. Dev ralli, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı (TOSFED) Serkan Yazıcı ve yönetiminin çabasıyla Muğla\'da düzenlenecek. Fransa\'nın başkenti Paris\'te perşembe günü toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine Polonya\'nın yerine Türkiye\'yi yeniden dahil etti. 2003-2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul\'da 6 tez Dünya Ralli Şampiyonası\'na ev sahipliği yapan Türkiye, organizasyonu düzenlemek isteyen Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika\'yı geride bırakarak takvime tekrar dahil oldu.
Toplam 13 yarıştan oluşan 2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10. etabı, 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla, Marmaris ve çevresinde düzenlenecek. 228 ülkede 132 televizyon kanalı tarafından yayınlanıp 700 milyon izleyiciye ulaşacak organizasyonun Muğla\'nın tanıtımına büyük katkısı olacak. Marmaris\'te turizm yatırımları da bulunan, eski Türkiye Şampiyonu Rallici, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, \"Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası takvimine girmeyi başardık. İnşallah bu organizasyon, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacaktır. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz\" açıklamasını yaptı.
PROVASI MARMARİS\'TE
Dünya\'nın en ünlü pilotlarını yeniden Türkiye\'de yarıştıracak 2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10. etabının koşulacağı Muğla\'nın Marmaris ilçesi, 20-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye Ralli Şampiyonası\'nı ikinci kez düzenleyecek. Marmaris Rallisi, Avrupa Ralli Kupası kapsamında gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Marmaris\'e geçen yıl tarihte ilk kez ralli organizasyonu kazandırmıştı.

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