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Spor

Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

MUĞLA, (DHA) TFF 3

30 Ağustos 2018 15:26

MUĞLA, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Muğlaspor son olarak Sarıyer forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Turan\'ı renklerine bağladı.
Profesyonel kariyerine Galatasaray\'da başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kartalspor, Galatasaray, Elazığspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Konya Anadolu Selçukspor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Körfezspor ve Darıca Gençlerbirliği\'nde de top koşturan Sinan, Muğlaspor\'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve burada şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. 

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