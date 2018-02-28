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Spor

Muğlaspor'dan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'a ziyaret

MUĞLA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor'un başkanı Haluk Beyimoğlu ve sportif direktör Abdullah Eskihisarlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'a teşekkür ziyaretinde bulunarak kendisine isminin yazılı olduğu forma hediye etti

28 Şubat 2018 15:37

MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor\'un başkanı Haluk Beyimoğlu ve sportif direktör Abdullah Eskihisarlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz\'a teşekkür ziyaretinde bulunarak kendisine isminin yazılı olduğu forma hediye etti. 
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki mahkumların Muğlaspor\'a tribün desteği vermesiyle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye\'de bir ilke imza atıldığını dile getiren başkan Beyimoğlu, \"Bu güzel projeye olanak sağlayan Sayın Başsavcımız İlyas Yavuz\'a katkılarından dolayı Muğlaspor camiası adına teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum\" dedi.

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