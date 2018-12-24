Muğlaspor'dan kampanyaya destek çağrısı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Muğlaspor\'da yaşanan ekonomik sıkıntının önüne geçilmesi için, \'200 Yeşil-Beyaz Sevdalısı\' isimli kampanya başlatıldı. Kampanya hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Erol Kapiz, \"Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile beraber toplantı yaptık. Toplantının ardından 200 kişilik bir liste hazırladık. Bu sıkıntılı günlerimizde bizi seven dostlarımızdan en az bin, en fazla 3 bin TL olmak üzere bir teklifte bulunup destek istiyoruz. Şimdiye kadar 60 bin TL sözü aldık, bu paranın 21 bin TL\'si kulübümüze geldi\" dedi.

Acil olarak 400 bin TL\'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Kapiz, \"Kulübün başına geldiğimizde 3 milyon 918 bin TL borç vardı. Bunun yanında 2 milyon TL\'den fazla paraya takım kurduk. Şu ana kadar bu borcun 3 milyon 295 bin TL\'sini ödedik. Fakat içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bizi sıkıştırıyor. Bizim çok acil haftaya 400 bin TL\'ye ihtiyacımız var. Bu parayı bulursak Futbol Federasyonu\'na müracaat eden 5-6 futbolcunun parasını ödeyeceğiz ve onları kaybetmemiş olacağız. Bu şekilde ikinci yarı daha rahat geçecek. Olmazsa olmazımız bu arkadaşlarımızın parasının ödenmesi\" diye konuştu.

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