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Spor

Muğlaspor'da yüzler gülüyor 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 3 maçından 3 galibiyet çıkaran Muğlaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkararak derin bir nefes aldı

05 Mart 2018 14:03

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 3 maçından 3 galibiyet çıkaran Muğlaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8\'e çıkararak derin bir nefes aldı. 
Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, \"1461 Trabzon\'u, düşme hattındaki en yakın rakibimiz Kırıkhanspor\'u ve son olarak deplasmanda Yeşil Bursa\'yı yenerek 3\'te 3 yaptık. Bu galibiyetlerde en büyük pay sahibi teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hedefimiz tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak\" dedi. 
Yeşil-beyazlılar hafta sonu kendi sahasında Anadolu Bağcılarspor\'la karşılaşacak.

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