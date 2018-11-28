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Spor

Muğlaspor'da Silin istifa etti

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)  TFF 3

28 Kasım 2018 15:28

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) 

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta son 3 haftada aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Muğlaspor\'da teknik direktör Ramazan Silin görevinden istifa etti.
Ligde son galibiyetini 4 Kasım\'da Payasspor\'u evinde 2-0 yenerek alan yeşil-beyazlılar, ardından 3 mağlubiyetle 10. sıraya geriledi. Ligin güçlü temsilcilerinden Diyarbekir ile hafta sonu kendi sahasında karşılaşacak olan Muğlaspor\'da kötü gidişin ardından Ramazan Silin\'in istifası şok etkisi yarattı. Silin, \"Kan değişikliğinin faydalı olacağını düşünüyorum. Kulübümle hiçbir sıkıntım olmadı. Muğla\'da çok güzel günlerim geçti\" dedi.

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