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Spor

Muğlaspor'da genç kaleci profesyonel oldu

MUĞLA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Muğlaspor'da yönetim altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kaleci Ali Dural ile profesyonel sözleşme imzaladı

30 Aralık 2017 16:33

MUĞLA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekibi Muğlaspor\'da yönetim altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kaleci Ali Dural ile profesyonel sözleşme imzaladı. Başkan Haluk Beyimoğlu\'nun da katıldığı törende mukavele imzalayan genç file bekçisi çok mutlu olduğunu söyledi. Futbola 2012 yılında Muğlaspor\'da başlayan ve altyapıda tüm yaş gruplarında görev alan Ali, kulübünün başarısı için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Zaman zaman A takımla antrenmanlara çıkan genç eldiven, yeşil-beyazlı takımın kalesini korumak istediğini belirterek, \"Çok çalışarak büyüklerimin ve antrenörlerimizin tecrübelerinden yararlanmak istiyorum\" dedi. Başkan Beyimoğlu, genç kalecinin uzun futbol yaşamında çok başarılı olacağına inandığını ifade etti.

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