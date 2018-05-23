Muğlaspor'da eski futbolcular yönetime talip

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLASPOR\'da 28 Mayıs\'ta yapılacak kongre öncesi eski hakemlerden Mutlu Çelik\'ten sonra Muğlasporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Abdurrahman Uçar ve eski futbolcular yönetime talip oldu. Kulübün eski futbolcularından Mehmet Alpez, Faruk Ondu ve Taşkın Yılmaz\'la birlikte açıklama yapan Uçar, hedeflerinin 1975 ruhunu geri getirmek olduğunu söyledi.

Bir bütün olarak çalıştıklarını, henüz kimin başkan adayı olacağını belirlemediklerini söyleyen Uçar, \"Kurumsal bir yönetim meydana getireceğiz. Bir futbol kulübünün nasıl yönetilmesi gerektiğini tüm Muğla\'ya göstereceğiz. Ayrıca 1975 ruhu ile beraber hedefine ulaşan bir takım kuracağız\" dedi.

Taşkın Yılmaz da, başkanın kimin olacağının önemli olmadığını belirterek, \"Başkan adayımızı 28 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağız. Bizler bu konuya birey olarak bakmıyoruz. Kulübün eski günlerine geri dönmesi için çabalıyoruz\" diye konuştu.

Muğlalıların gurur duyabileceği bir yönetim oluşturduklarını belirten Mehmet Alpez ise \"Çok ciddi mesafe kat ettik. Bizleri gelecek yıllar çok büyük tehlikeler bekliyor. Bunun için arkadaşlarımızla çoban ateşi yaktık. Alt yapısından futbolcu üreten bir kulüp olacağız. Şeffaf olmak istiyoruz. Biz nefer olarak bunun bir parçasıyız. Artık bu gidişatı durdurma zamanı geldi\" ifadelerini kullandı.

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