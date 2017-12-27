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Spor

Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yollar ayrıldı 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı

27 Aralık 2017 18:46

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk yarıyı 21 puanla 14\'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor\'da 9 futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı. Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, takımın menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, \"Yedek kalecilerimizden Türker Dırdıroğlu, defans oyuncuları Erhan Gözetlik, Mithat Doğramacı, Mehmet Altındağ, Caner Turp, orta sahadan Haluk Ulaşoğlu, Fatih Bolat, Enes Erdal İç ve Ender Acar ile yollarımızı ayırdık. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Yapacağımız takviyeler ile ikinci devrede bambaşka bir Muğlaspor izlettireceğiz\" açıklamasını yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip ara transferde ilk imzayı Manisa Büyükşehir Belediyespor\'dan Engin Güngör\'e attırmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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