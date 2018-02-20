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Spor

Muğlaspor nefes aldı

MUĞLA, (DHA) - TFF 3

20 Şubat 2018 14:32

MUĞLA, (DHA) - TFF 3. Lig 2. Grup\'ta üst üste 4 yenilgiyle düşme hattının eşiğine kadar gelen Muğlaspor, yarıştaki en yakın rakiplerinden 1461 Trabzon\'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kara bulutları dağıttı. Bu hafta ağırlayacağı düşme barajındaki Kırıkhanspor\'a 5 puan fark atan yeşil-beyazlılarda aylar sonra yüzleri gülen taraftarlar da bayram yaptı. 10 Aralık\'taki Kayseri Erciyesspor mücadelesinden sonra ilk kez kazanmayı başaran Muğla\'da bir grup taraftar, Trabzon dönüşünde gece yarısı futbolcuları tesislerde meşaleler ve tezahüratlarla karşılayıp destek verdi.

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