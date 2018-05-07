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Spor

Muğlaspor kongreye gidiyor

MUĞLA, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da yönetim kongre kararı aldı

07 Mayıs 2018 17:12

MUĞLA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor\'da yönetim kongre kararı aldı. 
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada olağan genel kurulun ilk toplantısının 22 Mayıs Salı günü Konakaltı Kültür Merkezi\'nde, çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturumun 28 Mayıs\'ta aynı yerde gerçekleşeceği belirtildi. Seçilecek yönetim kurulunun hızlı bir şekilde yeni sezon çalışmalarına başlayabilmesi için kongrenin ilk toplantıda gerçekleştirilmesi temenni edilirken, kulüp üyelerinin ilk toplantıya ilgi göstermeleri istendi.
 

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MUĞLA DHA TFFLigMuğlasporMayıs SalıKonakaltı Kültür MerkeziMayısSeçilecek

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