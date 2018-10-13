Muğlaspor-Gölcükspor: 1-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA) -
STAT: ATATÜRK
HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Emrah Akaya (xx), Ömer Kibiroğlu (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Polat (xx), Ömerül (x), Mustafa (xx), Zeki (x) (Dk. 78 Yağız x), Osman (xxx), Sinan (xxx), Rıdvan (xx), Erol (x) (Dk. 53 Barış xx), Murat (x), Hakan (xx) (Dk. 87 Berkay)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xx), Ali (xx), Furkan (xx), İbrahim (xx), Uğur (x) (Dk. 56 Muhammed xxx), Rıdvan (x) (Dk.75 Barış xx), Ali (xx), Sercan (x) (Dk. 60 Batuhan xx), Onur (xx), Ömer (x)
GOLLER: Dk. 57 Sinan (Muğlaspor), Dk. 83 Muhammed (Gölcükspor)
SARI KARTLAR: Zeki, Polat, Ömerül (Muğlaspor), Barış Ali (Gölcükspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta üst sıraları hedefleyen Muğlaspor, evinde öne geçtiği maçta Gölcükspor\'la yenişemedi: 1-1.
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 57\'nci dakikasında Sinan\'la üstünlük sayısını bulan yeşil-beyazlılar 83\'üncü dakikada Muhammed\'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla 11 puana yükselen Muğlaspor zirve yarışında avantaj kaybederken, alt sıralardan kurtulma hesabı yapan Gölcükspor ise 6 puana çıktı.
15\'inci dakikada Muğlasporlu Sinan\'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.
33\'üncü dakikada Gölcükspor ceza sahasında oluşan karambolde Murat\'ın müsait pozisyonda dokunduğu topu kaleci İlyas kurtardı.
44\'üncü dakikada Gölcükspor defasının anlaşmazlığından kaynaklanan pozisyonda Osman\'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci İlyas çıkardı.
53\'üncü dakikada ani gelişen Muğlaspor atağında Osman\'ın kaleci İlyas\'ın üzerinden aşırttığı topu Onur çizgiden çıkardı.
57\'nci dakikada Muğlaspor\'un golü geldi. Sinan\'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.
83\'üncü dakikada Gölcükspor skoru dengeledi. Muğlaspor ceza sahasında içinde oluşan karambolde topla buluşan Muhammed eşitliği sağladı: 1-1.