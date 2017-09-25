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Spor

Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Çağlav, görevinden istifa etti

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 haftayı 5 puanla geçen Muğlaspor'da Futbol Şube Sorumlusu Began Çağlav, görevinden istifa ettiğini açıkladı

25 Eylül 2017 18:01

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk 4 haftayı 5 puanla geçen Muğlaspor\'da Futbol Şube Sorumlusu Began Çağlav, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetimdeki görevinin ise devam ettiğini belirten Çağlav istifasıyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Geldiğimiz bu noktada futbol modelimizin ana parçaları olan takım menajeri ve teknik heyetle başta prensipte yapılan çağdaş futbol yönetim planlamasının uygulanamamış olmasından ve yine kendi göreve getirdiğim bu ekiple Muğlaspor ve futbol hayallerimizin çok farklı olduğunu görmekten büyük üzüntü duyuyorum. Çözüm olarak bu ekibi kısa veya orta vadede görevden almanın maddi yükünü kulübe taşıtmanın yanlış olacağını düşündüğüm için istifa ederek en azından bu süreçte ekibin rahat çalışabilmesini amaçlıyorum.\" 

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