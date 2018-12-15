Muğlaspor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor:1-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Ali Kılınç (xx), Sabri Öğe (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xx) - Polat (xxx), Mustafa (xx), Abdulsamet (xx), Hakancan (xx), Salim (xx), İsmail (xx) (Dk. 70 Erol x), Zeki (xxx), Sinan (xx) (Dk. 90 Fırat), Rıdvan (xx) (Dk. 83 Berk), Muratcan (xxx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK: Alişan (xx) - Erol (xxx), Volkan (xx), İsmet (xx), Ali Kemal (xxx), Selçuk Kaban (xxx), Okan (xx) (Dk. 87 Selçuk Hakalmaz), Serdar (xx) (Dk. 73 Mustafa x), Emre Hasan (xx), Eren (xx) (Dk. 90 Haydar), Kerem (xx)

GOLLER: Dk. 52 Zeki (Muğlaspor), Dk, 77 Selçuk Kaban (Bayburt)

SARI KARTLAR: Sinan (Muğlaspor), Okan (Bayburt)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta Kocaelispor\'a deplasmanda 2-0 yenilen Muğlaspor, lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 52\'nci dakikasında Zeki, Muğlaspor\'u öne geçirdi. Ancak Bayburt 77\'de Selçuk Kaban\'la rakibine cevap verdi. Bu sonuçla 21 puana yükselen Muğlaspor ilk yarıyı Play-Off potasının uzağında tamamladı. Bayburt İl Özel İdare ise puanını 39 yaparak 2018 yılını zirvede bitirdi.

22\'nci dakikada Bayburt İl Özel İdare atağından Ali Kemal\'in ara pasıyla topla buluşan İsmet\'in vuruşunu kaleci Barış köşeden çıkardı.

24\'üncü dakikada Muğlasporlu Sinan\'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Murat topa kafayla dokundu. Kaleci Alişan gole izin vermedi.

52\'nci dakikada Muğlaspor golü buldu. Sinan\'ın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Zeki\'nin ayağıyla dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

68\'inci dakikada Bayburt İl Özel İdare gole çok yaklaştı. Ali Kemal\'in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Barış son anda köşeden çeldi.

77\'nci dakikada Bayburtspor aradağı golü buldu. Mustafa\'nın sağ çaprazdan vurduğu sert şutta top kaleci Barış\'tan döndü. Dönen topu takip eden Selçuk Kaban eşitliği sağladı: 1-1.

84\'üncü dakikada Bayburt İl Özel İdare atağında Erol\'un ortasında ceza sahası içinde Emre\'nin yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Barış kornere çeldi.



Mücadele 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.



