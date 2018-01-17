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Spor

Muğlaspor Başkanı Beyimoğlu: "Spor Toto gelirlerinin yükseltilmesi sözünü aldık"

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki 90 kulübün temsil edildiği kulüpler birliğiyle Ankara'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşen Muğlaspor Başkanı Ha

17 Ocak 2018 14:14

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig\'deki 90 kulübün temsil edildiği kulüpler birliğiyle Ankara\'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşen Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, müjdeli haberlerle geldi. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez\'in de katıldığı ziyarette önemli adımlar atıldığını söyleyen Beyimoğlu, \"Özellikle 3\'üncü Lig futbolcularının askerlik sorununu dile getirdik. Spor Toto gelirlerinin geçtiğimiz sezon oranında yeniden yükseltilmesi sözünü aldık. Spor Genel Müdür Mehmet Baykan ile Muğla Atatürk Stadı\'na elektronik skorbord yapılmasını görüştük\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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