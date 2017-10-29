Muğlaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Önder Çalış (xx), Murat Güçlü (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Osman (xx), Erhan (xx), Alican (xxx), Polat (x), Haluk (xx), Nizamettin (x) (Dk. 77 Berkay Yüksel x), Veysel (x) (Dk. 66 Berkay Günay xxx), Ramazan (x) (Dk. 66 Fatih x), Ender (xx), Emre (x)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bilal (xxx) - Müslüm (x), Gökhan Çakır (xx), Cemal (xx), Erman (xxx), Erdi (xx), Atilla (xxx), Cebrail (xx), Sefa (xx) (Dk. 69 Emre), Gökhan Payal (xx), Serkan (x)
GOLLER: Dk. 26 Atilla, Dk. 73 Erman (24 Erzincanspor), Dk. 78 Berkay Günay, Dk. 80 Alican (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Nizamettin, Erhan, Alican (Muğlaspor), Gökhan Demir (yedek kulübesi), Gökhan Payal (24Erzincanspor)
KIRMIZI KART: Dk. 81 (Yedek kulübesinde) Nizamettin (Muğlaspor)
TFF 3. Lig 2. Grup\'ta geçen hafta Anadolu Bağcılarspor\'a deplasmanda 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Muğlaspor, evinde Anagold 24 Erzincanspor ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 26. dakikada Atilla ve 73. dakikada Erman\'ın golleriyle 2-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar 78\'de Berkay Günay, 80\'de Alican\'la bulduğu gollerle mağlubiyetten kurtuldu. Ev sahibi Muğlaspor\'da 29. dakikada Veysel penaltı kaçırırken, 77. dakikada oyundan çıkan Nizamettin, attıkları beraberlik golünün ardından rakip yedek kulübesinin önünde sevinince 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
26. dakikada 24Erzincanspor golü buldu. Erman\'ın sağdan ortaladığı topa iyi yükselen Atilla kafayı vurdu: 0-1.
28. dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Muğlasporlu Osman ceza saha içinde Atilla tarafından düşürüldü, maçın hakemi Serhad Ürkmez penaltı düdüğünü çaldı. Penaltı atışını 29. dakikada kullanan Veysel\'in vuruşunu kaleci Bilal kurtardı.
İlk yarı bu skorla bitti.
73. dakikada fark 2\'ye çıktı. Erman, sağ caprazda kazanılan serbest vuruşta topu yaklaşık 25 metreden filelere gönderdi: 0-2.
78. dakikada Muğlaspor umutlandı. 24Erzincanspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Berkay Günay, farkı 1\'e indirdi: 2-1.
80. dakikada skora denge geldi. Berkay Günay\'ın soldan ortasında Alican kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
81. dakikada Muğlaspor\'un golünün ardından rakip takımın yedek kulübesinin önüne kadar giderek sevinen Nizamettin, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.