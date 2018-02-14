Muğlaspor - Turgutluspor: 0-2

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Metin Cebeci (xx), Ertan Başdağ (xx)

MUĞLASPOR: Barış (x) - Polat (x) (Dk. 78 Fırat x), Onur (xx), Nizamettin (x), Emre (xx), Osman (x), Ali (x) (Dk. 77 Ramazan x), Ender (xx), Yasin (xx), Sami (x) (Dk. 61 Melik x), Berkay (xx)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xxx) - Yaşar (xxx) (Dk. 90+3 Fatih Üsküplü), Efşan (xx), Mustafa (xx), Rıdvan (xxx), Kadir (xx) (Dk. 87 Ömer Arslan xx), Fatih Somuncu (xxx), Ferdi (xxx), Muhammet (xx), Ozan (xxx) (Dk. 71 Abdullah xx), Oğuz (xxx)

GOLLER: Dk. 21 Ozan, Dk. 90+6 Ömer Arslan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Osman, Ender, Emre (Muğlaspor), Ferdi, Ömer (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 3 maçını kaybederek düşme potasına doğru gerileyen Muğlaspor, konuk ettiği Turgutluspor\'a 2-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı. Maçın 21\'inci dakikasında Ozan ve 90+6\'da Ömer Arslan\'ın gollerine engel olamayan yeşil-beyazlılar düşüşünü sürdürken, Turgutluspor da 3 maç aradan sonra kazanarak Play-Off yolunda umutlandı. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Her iki takımın teknik heyeti ve yöneticileri araya girirerek kavganın büyümesini önledi.

21\'inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Yaşar\'ın soldan ortasında Ozan kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarara gitti: 0-1.

44\'üncü dakikada Muğlasporlu Sami soldan ceza alanına ortasını yaptı. Emre önünde kalan topa sert vurdu ancak sonuç gelmedi.

İlk yarı bu skorla bitti.

76\'ncı dakikada ani gelişen Turgutluspor atağında Yaşar, kaleci Barış ile karşı karşıya kaldı. Ancak kalesini terk eden Barış son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+6\'da Turgutluspor\'un 2\'nci golü geldi. Kontratağa kalkan kırmızı-siyahlılarda kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer, düzgün bir vuruşla sonucu belirledi: 0-2.

Maç Turgutluspor\'un 2-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.