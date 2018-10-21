Muğlaspor - Halide Edip Adıvarspor: 3-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük (xxx), Servet Bozkurt (xxx), İsmail Ertunç (xxx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Fırat (xx), Mustafa (xxx), Murat (xxx) (Dk. 70 Barış xx), Ramazan (xxx) (Dk. 84 Erol), Zeki (xxx), Abdulsamed (xx), Rıdvan (xxx), Sinan (xxx), Ömerül (xx), Berk (xx) (Dk. 57 Yağız xxx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Ethem (x) - Evren (x), Halil (x) (Dk. 67 Batuhan x), Habib (x), Hüseyin (xx) (Dk. 58 Bartu x), Muhammed (xx), Emre (x), İbrahim (x), Gökhan Çakır (x) (Dk. 82 Cihan), Gökhan Dincer (x), Hakan (x)

GOLLER: Dk. 33 - Dk. 62 Murat, Dk. 69 Zeki (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Ramazan, Berk, Sinan, Mustafa (Muğlaspor) - Gökhan Çakır (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 9\'uncu hafta karşılaşmasında Muğlaspor sahasında Halide Edip Adıvarspor\'u 3-0 mağlup etti. Üç haftalık galibiyet özlemini sonlandıran yeşil beyazlı takım 14 puana ulaşıp play off yarışını sürdürürken, konuk ekip 10 puanda kaldı.

Muğlaspor\'un gollerini 33\'üncü ve 62\'nci dakikada Murat ile 69\'uncu dakikada Zeki kaydetti.

3\'üncü dakikada gelişen Muğlaspor atağında Sinan\'ın sağdan ortasında Murat\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

12\'nci dakikada Halide Edip Adıvarspor\'dan Hüseyin\'in sağdan korner atışında İbrahim\'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

33\'üncü dakikada ev sahibi ekipten Rıdvan\'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Murat\'ın plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

62\'nci dakikada Muğlasporlu Yağız\'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Murat düzgün bir vuruşla farkı 2\'ye çıkarttı: 2-0.

69\'uncu dakikada Halide Edip Adıvarspor defans oyuncularının anlaşmazlığını fırsat bilen Zeki, aşırtma bir vuruşla topu ağlarla gönderdi: 3-0.

72\'nci dakikada konuk takımdan Gökhan Çakır\'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emre\'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Barış topu çıkardı.

Muğlaspor müsabakadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

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