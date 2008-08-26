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Yaşam

Muğla'nın ateşi sönmüyor

Muğla'da çıkan orman yangını üçüncü gününü doldurdu. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor.

26 Ağustos 2008 03:00

Ahmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın kararmasına karşın söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Yangın kontrol altına alınamadı. Orman ekipleri, canları pahasına alevlerle mücadele ediyor. Ekipler, adeta savaştaymışcasına yangınla mücadele ediyorlar" dedi. "Alevlerin arasında kalan 30 orman işçisi ve teknik personel kurtarıldı. Bir can kaybı söz konusu değil" diyen Altıparmak, ekiplerin, gece boyunca söndürme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Yangın bölgesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 3 adet çadır kurdu. UMKE'nin, yaralanan ve dumandan etkilenen işçilere müdahale amacıyla bölgeye geldiği öğrenildi.

 

60 saattir alevlerle savaşıyorlar  

 

Muğla'nın Yılanlı mevkiinde son 3 günde, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtilen 2 yangında yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın nedeniyle çevre illerden de bölgeye gelen ve yaklaşık 60 saattir mücadele eden ekipler, havanın kararmasıyla birlikte dinlenme fırsatı buldular. Yakınlarını özlediklerini anlatan orman işçilerine "soğan, ekmek, karpuz, domates ve salatalıktan" oluşan kumanya dağıtıldı.  

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