Muğlalı İskoç kendini kedilerine adadı

İskoçyalı 56 yaşındaki Jean Luise Thirkill'ın yaşamı, 1989'da tatil için geldiği Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulduğu yaralı bir kedi yavrusu yüzünden değişti. Kendisini kedilere adayan Thirkill, hayvanlara bakabilmek için, İngiltere'de bulunan 2 çocuğu ve 4 torunundan çok uzaklarda yaşadı, garsonluk yaptı, kiracısı olduğu evinden atıldı, köylülerin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Avrupalı hayvanseverlerin ve yerel yönetimin de desteğini arkasına alan Thirkill, Armutalan Beldesi'ndeki 6 dönümlük arazide bulunan barınakta 250 kedi, 2 köpek, 1 de eşeğe bakıyor. Thirkill tek isteğinin Türk vatandaşı olmak olduğunu söyledi.



Hayvanseverliğinin yanı sıra güler yüzü ve şakacı kişiliğiyle tanınan Jean Luise Thirkill, Marmaris'teki ilginç öyküsüne neden olan gelişmelerin, 1989 yaz ayında başladığını söyledi. 1989'da iki çocuğunun babası eşinden ayrıldığını, hemşirelik yaptığı akıl hastanesi kapatılınca işşiz kaldığını anlatan Luise Thirkill, yaşadığı kötü günlerin izini silebilmek amacıyla, üç haftalık tatil için geldiği Marmaris'e hayran kaldığını ve 1990 Şubat'ında ilçeye yerleştiğini söyledi. Thirkill, Temmuz 1992'de kaldığı tek odalı evinin bitişiğindeni binanın bahçesinde gördüğü yaralı bir kedi yavrusunun bütün hayatını değiştirdiğini, zor ve zahmetli bir süreçten sonra bugüne geldiğini söyledi.



Mustafa Deliveli'den yardım eli



Baktığı kedi sayının 20'ye ulaşmasıyla ev bulmakta zorlandığını ve o zaman eski parlamenter ve turizmci Mustafa Deliveli ile oğlu Fethi Deliveli'nin yardım eli uzattığını kaydeden Thirkill, 8 kedisi bulunan Mustafa Deliveli'nin, Lidya Otel’de kendisine bir oda verdiğini, kediler için de Armutalan'daki boş arazisinde inşa ettirdiği bir barınak tahsis ettiğini anlattı. Thirkill, “Barınaktaki kedi sayısı 120'ye çıkmıştı. Şanssızlık bir kez daha yakama yapıştı ve Mustafa Deliveli iflas etti. Ben odasız, kediler barınaksız kaldı” diye konuştu.



Köylüler şikayet etti



Bu kez Almanya’nın Essen kenti Kedi Derneği'nin katkılarıyla, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Köyü'nde kiraladığı küçük bir mandalina bahçesine yerleştiğini ifade eden Thirkill, bu barınağın çok ünlendiğini, her taraftan kedi getirdiklerini ve sayının 350'yi bulduğunu söyledi. Ancak, barınağın yanından akan derenin köy camisinin bulunduğu bölgeye ulaşması ve hayvanların bu dereden su içmesinin köylülerle arasını açtığını kaydeden Thirkill, “Jandarmaya şikayet ettiler. Pasaportsuz olduğum ve oturma izni bulunmadığım için sınırdışı ettiler. Bütün işlemleri halledip, kısa sürede geri döndüm ve yokluğumda Hollandalı 6 hayvanseverin baktığı kedilerime kavuştum” dedi.



Yeni barınak



Thirkill, Karen Potter'ın bu kez kediler için kalıcı bir barınak yapılmasını sağladığını ve Armutalan Beldesi'nde 30 bin Euro vererek satın aldığı 6 dönüm arazide inşaatına başlanan barınağın 2006 yılında tamamlandığını söyledi. Armutalan Belde Belediyesi ve bazı turistik işletmelerin de kendisine destek vermeye başladığını kaydeden Thirkill, “Çok zor günler yaşadım ama şimdi çok mutluyum. Bugünlere kadar gelmemde büyük katkıları dokunan başta merhum Mustafa Deliveli olmak üzere Deliveli ailesi, Essen Kedi Derneği ve CHP'li Armutalan Belediye Başkanı Muhammet Ünlü ve tüm hayvanseverlere şükran borçluyum. Bir tek arzum kaldı. O da Türk vatandaşı olmak. Onu da yakın zamanda gerçekleştireceğim” diye konuştu.