T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'dan çalınan arı kovanları Aydın'da bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boş bir arazide bulunan 90 arı kovanının, Muğla'nın Milas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı

26 Mart 2018 14:52

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde boş bir arazide bulunan 90 arı kovanının, Muğla\'nın Milas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.
Gencelli Mahallesi yakınlarındaki boş bir araziden geçen çiftçiler, dün öğle saatlerinde sahipsiz arı kovanlarını görünce jandarmaya bildirdi. Kovanların olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, arı kovanlarının plakasız olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, 90 arı kovanının K.K. tarafından Muğla\'nın Marmaris ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Kovanların sahipleri Emin Yılmaz ve Özkan Yemişen, Marmaris İlçe ve Karpuzlu Jandarma Karakol Komutanlığı\'na ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Jandarma, kovanları çaldığı belirtilen K.K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arıcılar Birliği\'ne verilen kovanların, kovan sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN KuyucakMuğla MilasGencelli MahallesiKovanlarınYapılanMuğla MarmarisEmin YılmazYemişen MarmarisKarpuzlu Jandarma Karakol KomutanlığıJandarmaArıcılar BirliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24