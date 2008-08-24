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Çevre

Muğla'daki yangın kontrol altında

Muğla'nın Özlüce köyü yakınlarında iki gündür süren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2008 03:00

Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Yangına müdahale amacıyla çevre illerden gelen ekiplerin büyük bölümünün dönmeye başladığını belirten Altıparmak, yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Altıparmak, "Bizim önceliğimiz, yanan alanların en kısa zamanda ağaçlandırılması, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yangında devlet ve halk dayanışmasının en güzel örneği sergilendi. Vatandaşlarımız yangına müdahale eden ekiplere yardım için adeta seferber oldu" dedi.

Yangına bugün 5 helikopterle havadan, 95 arazöz, 850 orman işçisiyle karadan müdahale edildiğini bildiren Vali Altıparmak, yerleşim alanları için herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını ve ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Vali Altıparmak, yangın süresince 2'si Muğla merkezde olmak üzere 4 ambulansın hazır bekletildiğini belirterek, "Yangında dumandan etkilenen orman işçilerine ilk müdahale, yangın bölgesinde bekleyen 2 ambulansta yapıldı" diye konuştu. (RADİKAL)

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