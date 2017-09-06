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Yaşam

Muğla'daki orman yangını Zeytinköy'e sıçradı; 136 haneli köy tahliye ediliyor

Köy sakinleri 30'a yakın evin kül olduğunu aktardı

06 Eylül 2017 20:11

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 37 arazöz ile havadan, çok sayıda işçiyle de karadan müdahale ediliyor.

Jandarma ve orman ekiplerince, yangın nedeniyle 136 hanelik Zeytinköy Mahallesi boşaltılıyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Öte yandan, bölgeye yakın illerden de çok sayıda yangın söndürme ekibi istenildiği öğrenildi.

NTV'de yer alan bilgiye göre, köy sakinleri 30'a yakın evin yandığını söyledi.

 

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