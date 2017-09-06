Muğla'daki orman yangını Zeytinköy'e sıçradı; 136 haneli köy tahliye ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 37 arazöz ile havadan, çok sayıda işçiyle de karadan müdahale ediliyor.

Jandarma ve orman ekiplerince, yangın nedeniyle 136 hanelik Zeytinköy Mahallesi boşaltılıyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Öte yandan, bölgeye yakın illerden de çok sayıda yangın söndürme ekibi istenildiği öğrenildi.

NTV'de yer alan bilgiye göre, köy sakinleri 30'a yakın evin yandığını söyledi.