Muğla'daki orman yangını...

Muğla'nın Merkez ilçesine bağlı Özlüce Köyü Köseler mevkisinde çıkan ve kontrol altına alınamayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar gören alan yaklaşık 100 hektarı aştı.

AA muhabirine bilgi veren, yangına müdahale çalışmalarını yöneten Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, yangının yıldırım düşmesi sonucu başladığını bildirdi. Aydın, "Arazinin engebeli yapısı yangına müdahale çalışmalarını güçleştiriyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyorlar" dedi.





5 ilden takviye istendi

Yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle İzmir, Aydın, Denizli, Antalya ve Burdur'dan takviye arazöz, orman işçisi ve helikopter istendi. Yangını söndürme çalışmaları, 70 arozöz, 700 işçi ve çok sayıda köylünün desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Yangında, şu ana kadar yaklaşık 100 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Yangına müdahale eden 9 helikopter ile 2 uçağın, hava tamamen kararıncaya kadar yangına müdahale ettiği gözlendi. Yangına müdahale amacıyla Muğla'ya çevre illerden gelen iş makineleri ve arozözlere polis ve jandarma trafik ekipleri, yangın bölgesine kadar eşlik ediyorlar.

Bu arada Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, yangın bölgesinde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürün, yangın söndürme çalışmalarına Muğla Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracının da katıldığını söyledi.