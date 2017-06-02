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Yaşam

Muğla'daki operasyonda 98 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi

02 Haziran 2017 23:25

uğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları saptanan 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize etmekle suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas - Bodrum karayoluna doğru kaçmaya başladı. Baharlı kavşağında durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 98 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi.

Ekipler, biri öncü olarak, diğeri taşıma amaçlı kullanılan 4 araç sürücüsünü organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.

 

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