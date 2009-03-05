Muğla'daki arkeolojik kazılar iptal edildi







1 milyon 460 bin lira gelir

1 milyon 460 bin lira gelir

Süslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Muğla ve ilçelerinde, 8'i Bakanlar Kurulu kararıyla olmak üzere toplam 11 arkeolojik kazı yapılacağını söyledi.Bu kazıların tamamının, geçen yıllarda başlatıldığını ifade eden Süslü, şöyle dedi:''Bu kazılardan Datça ilçesindeki Antik Knidos kentindeki kazı çalışması, müfettiş kararıyla iptal edildi. Kazı alanında eski eser tahribatı söz konusuydu. Antik köprü evine kazı evi yapılması girişimi, kurul onayına aykırı olarak restorasyon yapma, eser güvenliğinin sağlanamaması gibi nedenlerle kazı iptal oldu.''Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan kazılar dışında bölgede 3 kurtarma kazısı yapıldığını belirten Süslü, şöyle devam etti:''Bölgede yapılacak kazılardan Lagina, Stratonikeia ve Beçin Kalesi kazısı, yeni ve bölgenin tarihi geçmişine ışık tutacak farklı eserlerin bulunması ihtimali nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu kazıları gelecek günlerde yapılacak turizm koordinasyon toplantısında da ele alacağız.''Geçen yıl Muğla'daki 195 ören yerini 322 bin 479 kişinin ziyaret ettiğini bildiren Süslü, şunları söyledi:''Sedir Adası, en çok ziyaret edilen yerler sıralamasında birinci sıradayken, Knidos Antik Kenti ikinci, Kaunos Antik Kenti ise üçüncü sırada yer aldı. 2008 yılında ören yerlerini ziyaret eden turist sayısında yüzde 2'lik artış sağlanmıştı. Hedefimiz, bu oranı 2009 yılında artırmak.''Ören yerlerini gezen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yaklaşık 1 milyon 460 bin TL gelir elde edildiğini belirten Süslü, şunları kaydetti:''Ören yerlerinde koruma kullanma dengesini gözetiyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ören yerlerine daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz. Geçen yıl Muğla'ya gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı. Bugüne kadar en fazla turist artışı, 2 milyon 925 bin 440 kişiyle 2005 yılında yaşanmıştı. Ancak geçen yıl Muğla'ya 2 milyon 967 bin 374 turist geldi. Bu yıl bölgemize 3 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi getirmek için tanıtım çalışmalarımız devam ediyor.''Milas ilçesinde ''Arkeo Kent Projesi''ni hazırladıklarını ifade eden Süslü, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bu projeyle ilçedeki antik eserleri UNECSO ile çalışarak dünya kültür mirası kapsamına aldırmayı planlıyoruz. Ayrıca Muğla ve ilçelerinde arkeolojik kazı çalışması yürütülecek antik kentlerde bahar temizliği yapılmaya başlandı. Kış boyunca ortaya çıkan ve kazı bölgesinde görsel kirliliğe neden olan şeyler temizleniyor.''Öte yandan, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Muğla ve ilçelerindeki antik kentlere, havanın ısınmasıyla turistler gelmeye başladı.Yatağan'daki Lagina ve Stratonikeia antik kentleri ise çiçeklerle kaplandı. Antik kentleri ziyaret eden turistler, doğal ve tarihi güzellikleri birlikte görmenin mutluluğunu yaşıyor.Turistlerin bir bölümü ise papatya ve gelinciklerle kaplı antik kentlerde hatıra fotoğrafı çektiriyor.