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Muğla'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde; otomobil, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

02 Nisan 2018 02:02

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde; otomobil, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedavisi devam eden yaralılardan 3\'ünün hayati tehlikesi sürüyor.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Muğla Fethiye Karayolu\'ndaki Cumhuriyet Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışık yandığı için bekleyen İbrahim Öztürk idaresindeki 48 FV 480 plakalı TIR\'ın arkasında bekleyen Mustafa Duyar idaresindeki 35 EC 2476 plakalı hafif ticari araca, Orhan Tozkar yönetimindeki 20 FZ 648 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç da önünde bekleyen TIR\'a arkadan çarptı. Kazada Mustafa Duyar, otomobil sürücüsü Tozkar ve otomobilde yolcu olarak bulunan Akın Amaç ile Güven Şahyılmaz yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Mustafa Duyar ve Akın Amaç aynı hastanede tedaviye alınırken, Orhan Tozkar Fethiye\'deki özel bir hastaneye Güven Şahyılmaz ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan Akın Amaç, Orhan Tozkar ve Güven Şahyılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Mustafa Duyar\'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Polis kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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