Muğla'da yapılan kazılarda 2 bin 600 yıllık Mısır mührü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 1988'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 2 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen Mısır mührüne ulaşıldı.

Kumluova Mahallesi'nde Letoon kazı ekibi tarafından kentin teras duvarı ve basamaklı kaya sunağında yapılan kazılarda, Mısır mührü (Naukratis üretimi bir skarebe) bulundu. Gübre böceği görünümlü mavi renkli mührün ön yüzünde insan başı betimi, mühür yüzünde ise kanatlı, kuş başlı, arslan gövdeli yaratık figürünün yer aldığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi ve kazı başkan yardımcısı Dr. Baki Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, eserin bu kazı sezonu için en önemli buluntu olduğunu söyledi.

Eserin bulunduğu alanın kazısına 2015'te başladıklarını anlatan Demirtaş, "Eser, bir mühür ve bir tarafı yüzük taşı. Bunlar genellikle Mısır üretimi oluyor ve elimizdeki örnek Milattan Önce (MÖ) 610 yılına ait. Naukratis üretimi bir mühür." dedi.

Demirtaş, ele geçirilen eserle o dönemde Mısırlıların Patara Limanı aracılığıyla Letoon'a gelerek buradaki kutsallığa da adapte olduklarını belirlediklerini kaydetti.

Mührün, Mısırlıların Letoon'a verdiği değeri göstermesi açısında önemli bir buluntu olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Mühürün orada bulunmasının sebebi, orada kaya sunakları olması. Buraya gelen Mısırlı tüccar orada kendisi için bir sunuda bulunuyor. Mührün restorasyonu yapıldı. Eser, daha sonra müzede sergilenecek." diye konuştu.