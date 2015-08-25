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Yaşam

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

25 Ağustos 2015 23:51

Muğla-Fethiye karayolu Döğüşbelen mevkisinde Şükrü Aydın idaresindeki 34 YR 8687 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 

Ağaca çarparak durabilen araçta bulunan Şükrü Aydın'ın eşi Gülcan ile çocukları Murat ve araçta yolcu olarak bulunan Gülsün ve Gürcan Odabaşı yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Gülcan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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