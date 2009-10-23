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Yaşam

Muğla'da tarihi eser operasyonunda 6 gözaltı

23 Ekim 2009 19:09

MUĞLA'nın Yatağan İlçesi'nde polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen toplam 60 sikke ile 1 toprak heykele el konuldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan'ın Eskihisar Köyü'ndeki Stratonikeia ile Turgut Beldesi'ndeki Lagina Antik Kentleri'nde, kaçak kazı yaptıklarını belirledikleri bir grubu 4 ay süreyle teknik takibe aldı.

Takibin ardından dün akşam saatlerinde harekete geçen polis, Yatağan'da 6 ayrı noktaya düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Çağlar Önal, İsmail Güneş, Süleyman Ölmez, Hüseyin Keloğlu, Arif Arıkan ve Cüneyt Kartal'ı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 40'ı Helenistik Roma 20'si Bizans Dönemi'ne ait 60 gümüş sikke ve bir erkek figürlü toprak heykel ele geçirildi. Heykelin tarihi değerinin bulunup bulunmadığının yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

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