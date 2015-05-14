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Muğla'da 'Sen gelme çeyrek Başbakan' pankartına 1134 TL ceza

Öğrenci Kolektifleri üyeleri gençler, Muğla kent girişindeki köprüye pankart astı

14 Mayıs 2015 15:38

Muğla'da üniversite öğrencileri, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kentte yapacağı miting öncesi protesto etti. Öğrenci Kolektifleri üyeleri, öğleden sonra düzenlenecek miting için konvoyun geçeceği kent girişindeki Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Köprüsü’ne "Sen gelme ulan çeyrek Başbakan" yazılı pankart astı. Daha sonra, polis öğrencilere müdahale ederek gözaltına aldı. Güvenlik şubeye götürülen öğrencilere 1134 TL para kesildi.

Sendika.org'un haberine göre, emniyet önünde gözaltındaki arkadaşlarını bekleyen öğrencilere polis, “Müdahale ederiz, gidin buradan” dedi. 

Gözaltındaki alınan üniversiteli öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

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