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Muğla'da şeker fabrikalarının kapatılmaması için imza kampanyası

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, şeker fabrikalarının kapatılmaması için imza kampanyası başlatıldı

07 Mart 2018 14:34

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, şeker fabrikalarının kapatılmaması için imza kampanyası başlatıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Fethiye Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Fethiye Şubesi (CKD) tarafından şeker fabrikalarının kapatılmaması için Fethiye Kültür Merkezi önünde imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın 11 Mart Pazar gününe kadar sürdürüleceği duyuruldu. Fethiyelilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya, CHP ve Vatan Partisi üyeleri de destek verdi. \'Mısır şurubuna hayır\', \'Şeker pancarına evet\', \'Nişasta bazlı şeker zehir\' ve \'Şeker fabrikalarını özelleştirmeye hayır\' yazılı dövizler ve pankartlar açıldı.
Kampanyayla ilgili açıklama yapan CKD Fethiye Şubesi Başkan Yardımcısı Ebru Oğuzhan Yeter, \"Pancar üreticileri işçiler, köylüler, üreticiler topraklarına, emeklerine sahip çıkmalıdır. Türkiye, bu fabrikalarını satmaya hazırlanırken, Avrupa\'nın gelişmiş ülkeleri, şeker fabrikalarını gözü gibi korumaktadır. Birçok Avrupa ülkesi için şeker fabrikaları çok önemlidir ve kesinlikle devlet bünyesinde tutulmaktadır\" dedi. Şeker yerine mısır şurubu kullanıldığını kaydeden Yeter, şöyle konuştu:
\"Glikoz yani mısır şurubu mısır nişastasından üretilen bir tür tatlı zehirdir. Avrupa\'da nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2 olarak uygulanırken, ülkemiz de yüzde 25- 50 olarak uygulanmakta, göz göre göre toplum zehirlenmektedir. Normal şekerden daha tatlı ve ucuza mal edildiği için de ekonomik olan mısır şurubu sağlığımız için büyük bir tehlikedir. Glikoz şurubu, insan vücudunda şeker dengesini alt üst eden, hormon sistemini bozan ve uzun vadede kullanıldığında kanser başta olmak üzere birçok hastalığa yol açan bir zehirdir. Vücutta özellikle kanser hücrelerini besliyor. Astım gibi hastalıklara neden olabileceği gibi, karaciğeri yağlandırıcı etkisi de var. Vücutta yağ depolamasına neden olduğu ve doyma hissini yok ettiği için kilo alımına ve zamanla obeziteye neden olmaktadır. Böbreklerde taş oluşumuna, Alzheimer hastalığına neden olmaktadır. Şeker fabrikalarının satışı derhal durdurulmalıdır. Nişasta bazlı şeker üretiminden vazgeçilip, şeker pancarı üretiminin desteklenmesi gerekmektedir.\"

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