Muğla'da patlama: Define arayan 3 kişi yaralandı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 31 yaşındaki Fatih Canözü, 40 yaşındaki İsmail Göksöz ve 41 yaşındaki Serhat Özdemir yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye gelen yaralıların vücutlarında ve kullandıkları araçta barut izlerine rastlandı. Yaralıların patlayıcıyla define ararken kendilerini yaraladığının sanıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bugün saat 06.00’da Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yanaşan otomobilden inen, yüzleri ve vücutları yanık içindeki Fatih Canözü, İsmail Göksöz ve Serhat Özdemir tedaviye alındı. Üzümlü Mahallesi’nden geldiklerini belirten Canözü, Göksöz ve Özdemir’in vücutlarında 2’nci derece yanık, yara ve barut izlerine rastlanınca jandarmaya haber verildi.

Poşet patladı iddiası

Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, ilk ifadelerinde Üzümlü Mahallesi’nde ormanlık alanda buldukları poşetin patlaması sonucu yaralandıklarını öne sürdü. Ancak yaralıların tarif ettiği adrese giden Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, patlama izine rastlanmadı.

Göcek Mahallesi Gökçeovacık Mevkii’nde bugün sabaha karşı patlama sesi duyulduğu ve ardından ormanlık alanda yangın başladığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipleri, bölgeyi kontrol etmek için harekete geçerken incelemelerin halen sürdüğü kaydedildi. Hayati tehlikeleri süren yaralılar ise ambulanslarla İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hastaneye geldiği araçta barut izlerine rastlandı. Yaralıların definecilik yaptığından şüphelenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaymakamlık’tan açıklama

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili Kaymakamlık’tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Göcek/Gökçeovacık Mahallesi sınırlarında bugün belirlenemeyen saatte (muhtemelen saat 03.00-05.00 arasında) patlama olduğu değerlendirilen bir olay meydana gelmiştir. Aynı gün Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak 3 erkek şahsın yanma sonucu ağır yaralı olduklarını bildirmiştir. Şahısların kendi imkanları ile saat 05.30 sıralarında hastaneye gelmişler, hastane yetkililerine Üzümlü Nif Mahallesi Denizli-Fethiye Karayolu’nun kenarına bırakılan, bir poşet içerisindeki cismi yoldan çekmeye çalışırken patlama olduğunu ve yaralandıklarını beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tarafımızca yapılan istihbarı faaliyetler neticesinde yaralı 3 şahsın hastaneye geldikleri araç içerisinde el yapımı patlayıcı madde ve fitilin olduğu görülmüştür. Şahısların Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı Plaka Tanıma Sisteminden geçmedikleri teyit edilmiş ayrıca Gökçeovacık Mevkii’nde patlamanın meydana geldiği yerde şahıslara ait cep telefonları, kimlik ve şahsi eşyalarına ulaşılmıştır. Tarafımızca bu şahısların ilk bulgulara göre bölgede izinsiz define aradıkları değerlendirilmektedir. Şahıslar ağır yaralı olmaları sebebiyle Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerine müteakip İzmir ve Antalyaillerine sevk edilmiştir."