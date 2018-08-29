Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeki Demirbey (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ortaca-Dalyan Karayolu\'nda meydana geldi. H.U.Ö. yönetimindeki 34 BMV 36 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Demirbey\'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirbey\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demirbey\'in cesedi, savcının incelemesinin ardından, Ortaca Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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