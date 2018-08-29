T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeki Demirbey (60), hayatını kaybetti

29 Ağustos 2018 00:01

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeki Demirbey (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ortaca-Dalyan Karayolu\'nda meydana geldi. H.U.Ö. yönetimindeki 34 BMV 36 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Demirbey\'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirbey\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demirbey\'in cesedi, savcının incelemesinin ardından, Ortaca Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SüleymanMuğla DHA MUĞLA OrtacaZeki DemirbeyKazasaatOrtacaDalyan KarayoluBMVKazayıDemirbeyOrtaca Devlet Hastanesi MorguFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24