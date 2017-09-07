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Yaşam

Muğla'da orman yangını; bir mahalle boşaltıldı

Muğla'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı

07 Eylül 2017 00:24

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Valisi Civelek, yerleşim yerlerine de sıçrayan yangının 150 hektarlık alanı yok ettiğini ve kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, 4 uçak, 13 helikopter ile havadan, 126 arazöz ve 650 orman işçisi ile karadan müdahale ediliyor.

Bir mahalle boşaltıldı

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle yakındaki Zeytinköy Mahallesi jandarma ve orman ekipleri tarafından boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi gönderildi. Ekipler vatandaşların bölgeyi boşaltması için sürekli anons yapıyor.

Yaşlı çift, güçlükle ikna edildi

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Zeytinköy Mahallesi'ne sıçraması üzerine, yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi.

Öksüz, bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek, yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifte ambulansta müdahale etti.

30'a yakın ev hasarlı

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın 50 kilometre hıza ulaşması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Yangını etkili olduğu köyde 136 hanemiz var. Toplu olarak yangının etkilediği alanda 50-60 hane bulunuyor. Yangında şu ana kadar 30'a yakın evimiz zarar gördü" dedi.

15 bin arı kovanı zarar gördü

Menteşe Belediye Başkanı Başkanı Bahattin Gümüş, "Burası 136 haneli 280 nüfuslu bir köy. Arıcılar köye arılarını getirmişler. Yaklaşık 15 bin civarında arı kovanının zarar gördüğü söyleniyor" diye konuştu.

Muğla Sağlık İl Müdürü Cihan Tekin de 5 ambulans ve bir UMKE ekibi ile 20 personelin bölgede bulunduğunu dumandan etkilenenlere müdahale ettiklerini söyledi.

Öte yandan, bölgede görev yapan orman işçileri ve basın mensuplarını arılar soktu. Arı sokanlara bölgede bulunan sağlık ekipleri müdahale ediyor.

"Yangın kısmen kontrol altına alındı"

Muğla Valisi Esengül Civelek, Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan alanlarda incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 650 orman personelinin vatandaşlarla yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Can kaybının olmadığını aktaran Civelek, "Dumandan etkilenen 2 vatandaşımız var. Yarın sabah itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Evleri yanan vatandaşlarımız bu geceyi köydeki akrabalarının yanında geçirecek. Yarın itibarıyla AFAD ekipleri konteynerleri hazırlayacak. Yaklaşık 150 hektar alanda etkili olan yangın kısmen kontrol atına alındı" dedi.

 

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