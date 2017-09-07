T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'da orman yangını (6)

ZEYTİNKÖY ALEV ALEV Muğla'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, yeniden alevlendi

07 Eylül 2017 09:13

ZEYTİNKÖY ALEV ALEV
Muğla\'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, yeniden alevlendi. 
Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 ev ve 10 damın tamamen yanarak kül olmasına neden olan yangın saat 21.00\'dan itibaren rüzgarın aniden yön değiştirip şiddetlenmesi ile yeniden kabusa dönüştü. Saat 23.30\'dan itibaren evlere 300 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle Zeytinköy tamamen boşaltılarak ek önlemler alındı. Çevredeki 16 ilden 230\'a yakın arazöz ve 1000\'in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600\'a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler bu gece yarısından itibaren yine Zeytinköy mahallesine girdi. 
ÖĞLENE KADAR KONTROLM ALTINA ALABİLİRİZ
Zeytinköy Mahallesi\'nin üç bir yanını çevreleyen ve kontrol altına alınamayan yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, şu ana kadar 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek, şöyle dedi:
\"Şiddetli rüzgarın bu sabaha karşı 08.00 sıralarında etkisini yitireceğini öğrendik. Bununla birlikte saat 06.30 dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale edilecek. Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından ekipler yardımımıza geldi ve canla başla mücadele ediyor. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Yarın öğlene kadar da yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun.\"
Yaklaşık 230 arazöz 14 iş makinası, 80\'ne yakın özel kamyon ve traktörün yangına müdahalesi devam ederken AKUT Bodrum ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarına alarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmasına askerlerinde yoğun biçimde yardım ettikleri görüldü.
KİMİSİ HAYVANINI KİMİSİ EŞYASINI YANINA ALDI
Bazıları hayvanlarının canını kurtarırken bazıları da alevlerin evlerine yaklaşması üzerine takım elbiselerini ve giyeceklerini yanına alarak köyü terk etti. 
ASIRLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU
Halen devam eden yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağgaç dağlarındaki asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm zeytin ağaçları kül oldu.
Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZEYTİNKÖY ALEV ALEV MuğlaZeytinköy MahallesiSaatZeytinköyKADAR KONTROLM ALTINA ALABİLİRİZ Zeytinköy MahallesiMuğla Orman Bölge Müdürü MehmetBununlaTürkiyeEnMüdahalemizYarınHepimizeAKUT BodrumKöylülerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24