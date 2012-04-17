Muğla'da operasyon

MUĞLA (A.A) - Muğla merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 8'i kadın 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ula Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Zonguldak, Aydın ve İzmir'de 39 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları'' ve ''ihaleye fesat karıştırdıkları'' iddia edilen 8'i kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Ula'nın Akyaka beldesi Belediye Başkanı Ahmet Çalca ve 9 belediye çalışanının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar için ek gözaltı süresi alındığı bildirildi.

Geçen aylarda, Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılığın talimatı doğrultusunda Akyaka Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 12 çuval belgeye el konulmuştu.

Operasyonun, belgelerin savcılıktaki incelemesinin ardından başlatıldığı ifade edildi.