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Yaşam

Muğlalı öğrenciler sınıf dışına çıkarılmasına izin verilmeyen klima kumandasına dünya turu attırdı

"102 Nolu Sınıfın Kumandası. Sınıftan çıkmam yasaktı...Şimdi ise dünyayı turluyorum"

31 Mayıs 2016 23:22

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ismini açıklamayn iki öğrenci, iddialarına göre dershane öğretmeninin bulamadığında çok sinirlendiği ve sınıfın dışına çıkarılmasını istemediği klima kumandasını dünya turuna çıkardı. Klima kumandası için Instagram hesabı da açan iki kız öğrenci, burada gittikleri yerlerin fotoğraflarını paylaştı. İkilinin klima kumandasıyla birlikte gittiği yerler arasında ABD, Brezilya, İspanya, Dubai ve Almanya var.

Al Jazeera Turk'te verilen habere göre, klima kumandası adına açılan "102 Nolu Sınıfın Kumandası. Sınıftan çıkmam yasaktı...Şimdi ise dünyayı turluyorum." tanıtımı ile açılan Instagram hesabının şimdiden yaklaşık 5 bin takipçisi var.

Rio de Janerio, BrezilyaCopa Cabana plajı, Brezilya

Rushmore Dağı, ABD Nebraska, ABD

Berlin, ABD Dubai, BAE La Coruna, İspanya

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