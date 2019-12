Muğla'da Meclis'e kıyafet zorunluluğu

Muğla İl Genel Meclisi üyelerine kılık, kıyafet zorunluluğu getirildi. Takım elbise giymeyen ve traş olmayan üyelerin gerekirse polis zoruyla salondan çıkarılacağı bildirildi.



Meclis'in kasım ayı toplantısı yapısına kılık, kıyafet konusu damgasını vurdu. Toplantıda, CHP'li Muğla İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Kaplan, gündem dışı söz alarak, bazı üyelerin kılık kıyafetine dikkat etmediğini belirterek, sözlü önerge verdi.



Kaplan, şunları söyledi: “Bazı arkadaşlarımız toplantılara gereken önemi göstermiyor. Kot montla ve boğazlı kazakla toplantıya gelenler var. Kravat takılmıyor. Hatta çoğu zaman da kirli sakalla toplantılara geliniyor. Burası yerel bir parlamento, her üyenin giyimine dikkat etmesi gerekiyor. Hepimiz, seçimle buraya geldik. Temsil ettiğimiz kişileri en iyi şekilde ifade etmeliyiz. Bu konuda meclisin karar almasını istiyorum.”



Kaplan'ın sözlü önergesine AKP'li İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Turan, karşı çıktı. Turan, her yerde kılık, kıyafet serbestliği olduğunu belirterek, “Bu şekilde kısıtlama yapılmamalı. Diğer il genel meclisi üyelerinin toplantılarını izledim. Orada da kılık kıyafet zorunluluğu yok. Herkes istediği gibi giyinerek, toplantılara gelebiliyor. Bu konuda düzenleme yapılmasına karşıyım” dedi.



AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Cem Erkin ise, CHP'li Kaplan'ın teklifinin çok yerinde ve anlamlı olduğunu belirtti. Başkan Erkin, Turan'ın karşı çıkmasına rağmen karar alarak, toplantılara sakallı ve takım elbise giyilmeden gelinmesini yasakladı. Erkin, şöyle konuştu:

“Burası yerel bir parlamentodur. Buradaki düzen ve intizama her üye uyacak. Kılık kıyafet konusunda disiplin getirdik. Kurallara uymayanlar toplantı salonundan çıkarılacak. Karşı gelenler veya uymamakta diretenler gerekirse polis zoruyla salondan atılacak. Meclis başkanı olarak buna yetkim var.”