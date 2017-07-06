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Çevre

Muğla'da kuraklık uyarısı

Muğla Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41'den yüzde 27'ye geriledi

06 Temmuz 2017 12:12

Muğla'da kuraklık uyarısı verildi. Kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması sonucu yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalan Muğla'da, barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü. Su seviyesi bu yıl son 5 yılın en düşük düzeyine geriledi. 

Birgün'de yer alan habere göre, kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Muğla'daki Mumcular ve Geyik Barajları'nda doluluk oranı 2012 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. 2016 yılının haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı'nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü.

Bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da ciddi azalma olduğu tespit edildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen: " Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
 

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