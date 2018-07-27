Muğla'da köpeği aracının arkasına bağlayıp sürükledi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen kişi önce gözaltına alındı, sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu, sosyal medyayı deyim derindeyse ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.

Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi.

Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Seydikemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücünün yakalandı belirtildi. Yapılan açıklamada şüpheli Ramazan D.'nin gözaltına alındığı, köpeğin ise tedavi altına alındığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi."

Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ramazan D.'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Tekrar sahiplendirilecek

Sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanıp iple sürüklenen köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeğin hayati tehlikesi bulunmazken, 15 gün boyunca tedavi edilmesinin ardından uygun birisi bulunursa tekrar sahiplendirileceği söylendi. Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Sorumlusu ve Veterineri Emre Kangal, tedavisini yaptığı köpeğin 5-6 yaşlarında erkek ve Kangal cinsi olduğunu söyledi. Veteriner Kangal, "Köpekte sürüklenmeye bağlı çeşitli büyüklükte yaralar oluşmuş. İyileşmesi yaklaşık 15 gün sürecektir. Bu yaralar iyileştikçe yerine yeni deri oluşacaktır. Tedavisi boyunca barınakta kalacak. Sonrasında uygun birisi bulunursa sahiplendirilecek. Köpek dirençli olduğu için hayatta kalmayı başarmış" dedi.